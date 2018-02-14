أشرف عبدالباقي يتعاقد مع “الصباح” لتقديم “مسرح مصر4 “

تعاقد المنتج صادق الصباح مع الفنان أشرف عبدالباقي على تقديم موسم رابع من “مسرح مصر”، وذلك بعد نجاح المواسم السابقة، وعلمت “صوت الإمارات ” أن عبدالباقي يعقد جلسات عمل حاليًا مع المخرج والمؤلف نادر صلاح الدين لاختيار الـ20 عرضًا الذي سيقوموا بعرضهم بدايةً من أول أيام عيد الفطر المقبل، حيث سيتم تصويرهم وعرضهم بعد ذلك على قناة “mbcمصر” مثل المواسم السابقة في عام 2019.

وينص التعاقد على تواجد كافة إعضاء الفرقة الذي كانت شهرتهم من خلال “مسرح مصر”، وهم علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر وإسراء عبدالفتاح وسارة درزواي وإبرام سمير.

ويذكر أن “مسرح مصر” فرقة مسرحية أسسها أشرف عبدالباقي مع مجموعة من شباب الفنانين، كانت تحمل في البداية اسم “تياترو مصر” ولكن تغير بعد ذلك لـ”مسرح مصر” وتم تقديم 100 عرض مسرحي نال جميعهم إعجاب واستحسان الجمهور، ويعرض الموسم الثالث حاليًا بشكل أسبوعي يوم الجمعة على قناة “mbc مصر” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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