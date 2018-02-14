الأمن التونسي يفكك خلية لتجنيد الفتيات وإرسالهن لسوريا

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية صفاقس جنوب البلاد تمكنت، من تفكيك شبكة لتسفير الفتيات إلى سوريا، قصد الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك، تنشط بين ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنها ألقت القبض على 4 من عناصرها (من الرجال) بناء على معلومات، مضيفة أنهم أصيلو […] أقراء المزيد من المصدر