آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » الأمن التونسي يفكك خلية لتجنيد الفتيات وإرسالهن لسوريا

الأمن التونسي يفكك خلية لتجنيد الفتيات وإرسالهن لسوريا

Posted by on February 14, 2018 0 Comment

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية صفاقس جنوب البلاد تمكنت، من تفكيك شبكة لتسفير الفتيات إلى سوريا، قصد الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك، تنشط بين ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنها ألقت القبض على 4 من عناصرها (من الرجال) بناء على معلومات، مضيفة أنهم أصيلو […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com