الإقامة الدائمة… قطر تستعد لإصدار القانون الجديد

باتت قطر قاب قوسين أو أدنى من إصدار قانون الإقامة الدائمة لفئات من غير القطريين المقيمين في البلاد، ويدرس المعنيون إضافة فئات جديدة إلى تلك المحددة، على أن يحصل هؤلاء على مجموعة من الامتيازات وذلك تقرير لموقع العربي الجديد. حسب خبراء في مجال القانون، فإن مشروع قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض المقيمين في دولة […] أقراء المزيد من المصدر