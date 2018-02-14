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الإقامة الدائمة… قطر تستعد لإصدار القانون الجديد

Posted by on February 14, 2018 0 Comment

باتت قطر قاب قوسين أو أدنى من إصدار قانون الإقامة الدائمة لفئات من غير القطريين المقيمين في البلاد، ويدرس المعنيون إضافة فئات جديدة إلى تلك المحددة، على أن يحصل هؤلاء على مجموعة من الامتيازات وذلك تقرير لموقع العربي الجديد. حسب خبراء في مجال القانون، فإن مشروع قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض المقيمين في دولة […] أقراء المزيد من المصدر

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