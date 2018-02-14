تصرف غير متوقع من البابا فرنسيس يثير ضجة!

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للبابا فرانسيس وهو يتلو القداس الأسبوعي ممسكا بيد طفلة مصابة بمتلازمة داون ضجة كبرى، خاصة أنه تصرف غير متوقع وغير مسبوق. وقال ناشطون على موقع “تويتر” إن الطفلة كانت في حالة هيجان أثناء القداس، فتدخل رجل أمن وأعادها لوالدتها طالبا منها أن تهدأ. ولاحظ البابا ما حدث فطلب […] أقراء المزيد من المصدر