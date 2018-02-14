لقاء الجمعيات: التصدي السوري بداية لاستراتيجية جديدة

رأى لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية في لبنان، في بيان، “أن الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني، والأكاذيب الأميركية والغربية ضد سوريا، على نحو الأكذوبة الجديدة – القديمة باستعمال الأسلحة الكيميائية، وبتواجد واشنطن العسكري في بعض المناطق السورية، وبالعدوانية العسكرية التركية، كل ذلك يشكل دعما سافرا لعصابات الإرهاب التي توجه إليها سوريا وحلفاؤها الضربات الحاسمة”. وأكد اللقاء “أننا […] أقراء المزيد من المصدر