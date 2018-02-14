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مغنية تلجأ إلى الاستعانة ببلطجية لتأديب أصحاب العضلات المفتولة

Posted by on February 14, 2018 0 Comment
مغنية تلجأ إلى الاستعانة ببلطجية لتأديب أصحاب العضلات المفتولة

قررت مغنية معروفة الاستعانة بعدد من البلطجية من أجل تحصيل بعض الحقوق العالقة و تأديب أشخاص تكرههم وتحقد عليهم لكن و بعد البحث و التدقيق وجدت نفسها رهينة لأصحاب العضلات المفتولة وراحت تلبي طلباتهم على صعيد النفقات المالية التي دفعتها بعد فترة للفرار إلى منزل أخر غير منزلها خوفًا من انتقامهم وقد بقيت بعيدة عن الأنظار حتى لا تقع في يد أحدهم لفترة تجاوزت العام و حرصت على أن تكون بعيدة عن الأماكن العامة خصوصًا في بيروت .

و شعرت الحسناء بعد مدة بالحاجة الملحة للبلطجية من جديد بعد أن فشلت في إثبات وجودها على أرض الواقع في العديد من الأماكن و النشاطات و الحفلات و سارعت إلى الاتصال بأحدهم طالبة العون منه و بالفعل حصلت على هدفها و قد سامحها على تجاهله و ابتعادها عنه و قد حصل على مبلغ 3000 دولار كدفعة أولى لتصفية بعض الحسابات العالقة مع الناس كونها تؤمن أن القوة أفضل حل للتعاطي مع الآخرين .

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