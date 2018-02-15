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بقشيشهما أنقذها من التشرد.. ما الذي جعل زبونين يتركان كل هذا المبلغ لعاملة بمطعم بيتزا؟

Posted by on February 15, 2018 0 Comment

اضطرت كريستال كرامر، في ديسمبر 2017، إلى مغادرة شقتها بسبب عطل في المياه. وفي حديثها لقناة الأخبار الأميركية “6WJAC”، قالت: “جاء الصليب الأحمر وقال إن الشقة غير صالحة للسكن؛ إذ لا توجد تدفئة، ولا ماء”. انتقلت كرامر إلى أحد الفنادق، وجمع الصليب الأحمر لها بعض الأموال؛ حتى تتمكن على الأقل من البقاء به ولو لفترة […] أقراء المزيد من المصدر

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