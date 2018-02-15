طرح البرومو الأول لمسلسل”طايع” للمنافسة في الماراثون الرمضاني

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “طايع”، البرومو الدعائي الأول، بطولة الفنان عمرو يوسف، والمقرر أن يخوض به الماراثون الرمضاني 2018، ويجسد عمرو يوسف دور “طايع” وهو مدرس صعيدي، يعيش رحلة صعود من الصفر، وخلال كفاحه يواجهه العديد من المشاكل والعقبات، لكنه يتغلب عليها.

“طايع” إخراج عمرو سلامة، تأليف محمد دياب، وإضافة إلى صبا مبارك وعمرو يوسف يُشارك في بطولة مسلسل “طايع” كل من عمرو عبدالجليل، أحمد عبدالله محمود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، والفنانة القديرة سهير المرشدي.

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