عاصي الحلاني ينفي نيته الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني أن كل الأخبار التي تناولت إمكانية دخوله إلى المعترك السياسي غير صحيحة، وأشار إلى أن الفن هو همه الوحيد وأنه لا يهدف إلى غير الغناء ولقاء الناس بشكل.

وقال الحلاني لـ”صوت الامارات”: ” السياسة ليست عالمي أنا فنان والغناء هو الأساس في حياتي، ولا أدري من قال إنني سأدخل إلى الانتخابات النيابية المقبلة، والمهم أن الموضوع غير صحيح لأنني اشعر أن صوتي لكل الناس دون استثناء وليس لفريق ضد فريق آخر “، كما نفى أن يكون قد تعاقد للدخول من جديد إلى عالم التمثيل وأشار إلى أن تجربة مسلسل “العرّاب” كانت جيدة ويريد الاستفادة أكثر من الوقت كي يقرر من جديد خوض غمار الدراما.

وتابع :” ربما هناك عروض كثيرة على المستوى الدرامي والسينمائي لكن الأهم هو القرار الخاص الذي أصّر عليه أن يكون أكثر عقلانية بعيدًا عن أي حماس، ومن أجل ذلك أنفي موضوع العودة إلى التمثيل في رمضان المقبل حتى هذه اللحظة ولا ادري ماذا تخبئ لي الأيام المقبلة”.

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