فضحه محاميه.. مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

أعلن المحامي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى ممثلة إباحية، قالت إنها أقامت علاقة مع قطب العلاقات في 2006، وذلك في بيان إلى صحيفة “نيويورك تايمز”. وأوضح مايكل كوهين أن ترامب لم يسدد له المبلغ الذي دُفع إلى ستيفاني كليفورد، المعروفة بستورمي دانيالز، […] أقراء المزيد من المصدر