“ماندو” يكمل مسلسل ” أرض النفاق” حتى عودة سامح عبد العزيز

أعلن المنتج جمال العدل عن تولي المخرج “ماندو العدل” مهمة إخراج مسلسل أرض النفاق، حتى خروج مخرج العمل الأصلي سامح عبد العزيز من محنته، وأكد “العدل” على دعمه للمخرج في محنته، وأن شركته ستبذل قصارى جهدها في دعمه حتى انتهاء تلك الأزمة، كما ستعمل العدل جروب على استمرار تصوير مسلسل أرض النفاق الذي يخرجه “عبد العزيز” دون تأجيل، وأن المسلسل سيكون جاهزًا للعرض في موسم رمضان 2018 لأن هناك التزامات و تعاقدات مع القنوات.

وأشار جمال العدل أن المخرج سامح عبد العزيز تعاون سابقًا مع العدل جروب في مسلسلي “فيفا أطاطا” و”بين السرايات”، وأن المخرج معروف بتعاملاته الطيبة مع زملائه، وأنه من قام باختيار “ماندو العدل” لاستكمال تصوير المسلسل في الوقت الحالي.

وبدأت شركة “العدل جروب” في تصوير أول مشاهد مسلسل أرض النفاق للنجم محمد هنيدي وهنا شيحة قبل 3 أسابيع، ويستعرض المسلسل شخصية مسعود، وهو عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي، دخله ضئيل وحياته بائسة، دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع “الكُسكُسّي”، وفي يومٍ تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.المسلسل مأخوذ عن رواية أرض النفاق للأديب الكبير يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز ويشارك في البطولة دلال عبد العزيز وإبراهيم عيسى ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود.

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