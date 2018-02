Posted by admin on February 15, 2018

شاركت ملكة جمال أمريكيا “أوليفيا كالبو” في جلسة تصوير عارية لصالح حملة “In Her Own Words” التابعة لمجلة Sports Illustrated Swimsuit. انضمت أوليفيا كولبو بكل فخر لسلسلة صور تهدف لتمكين المرأة في جلسة تصوير مثيرة مستوحاة من جلسة تصوير لحملة MeToo للمجلة يوم الاربعاء. ظهرت ملكة جمال الكون السابقة “25 عامًا” عاريةً تمامًا في صور […] أقراء المزيد من المصدر

