سامو زين يعلن كواليس الجزء الثاني من “طعم الحياة”

كشف المطرب سامو زين، عن استعداده لعمل جزء ثان من مسلسل “طعم الحياة” الذي شارك به وحقّق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول منه، مشيرًا إلى أنّ “الجزء الثاني ستكون أيضًا حلقاته منفصلة 3 حلقات كل قصة، وسينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة 60 حلقة، كما أعلن عن طرح أغنية منفردة في عيد الحب تحمل عنوان “أول ما تبتسميلي”، سيتعاون من خلالها مع الشاعر تامر حسين وتوزيع طارق توكل، منوّهًا إلى أن الأغنية ستكون تعويضًا لجمهوره عن تأخر طرح ألبومه الذي من المقرّر إصداره في بداية الصيف المقبل .

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