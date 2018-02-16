عائلة الشيخ يعقوب: الامام الصدر والشيخ يعقوب يستصرخان اين العدالة واين الحق؟ كفى ظلما

أصدرت عائلة الشيخ المغيب محمد يعقوب بعد انتهاء جلسة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد في قضية إخفاء الامام الصدر والشيخ يعقوب والصحافي عباس بدر الدين والتي تم تأجيلها الى 1/6/2018 اشارت فيه الى ان “الدولة لا تحرك ساكنا ومتعهدو هذا الملف قابضون عليه بالتسويف والمماطلة، المجلس العدلي ينتظر المحقق العدلي وهو من ناحيته ينتظر […] أقراء المزيد من المصدر