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نوال الزغبي تفصح أنّ محبة الناس وقود استمرارها في الفن

Posted by on February 16, 2018 0 Comment
نوال الزغبي تفصح أنّ محبة الناس وقود استمرارها في الفن

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أنّ الأصداء التي حققها فيديو كليب أغنية “لا تلعب معايا”، كانت أكثر من إيجابية، وتعبّر عن محبة الناس التي تعتبرها وقود استمرارها في الفن، مشيرة إلى أنّ “مضمون الأغنية مميّز، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي، وألحان الموسيقار طلال، والكليب من إخراج وليد ناصيف، لمست استحسان الآخرين من تلك الخطوة التي جرى تنفيذها بإتقان حتى تكون على المستوى الذي هي عليه اليوم”.
وأضافت الزغبي، في مقابلة مع “صوت الامارات”، أنّ أغنية “لا تلعب معايا”، من الخيارات الصائبة التي قرّرت خوض غمارها، ونالت ثقة الناس، وأنا عادة لا أتطرّق إلى أيّ عمل فني، إلا إذا كنت مقتنعة به بشكل كامل”، موضحة أنّ “الأيام المقبلة ستشهد أكثر من مفاجأة فنية، وأنا أثابر على التحضيرات بشكل يومي كي أخرج بالنتائج الإيجابية”.

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