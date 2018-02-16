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وزير فرنسي متهم باستغلال منصبه لإقامة “علاقات جنسية”

Posted by on February 16, 2018 0 Comment

ذكر مصدر قضائي فرنسي،أمس، أنه تم فتح تحقيق في اتهامات بحق وزير الحسابات العامة جيرالد درمانان بـ”استغلال ضعف الآخرين”، بخلاف الشكوى الأولى المقدمة ضده، التي تتضمن اتهامًا بالاغتصاب. وأوضح المصدر أن الشاكية تقطن بلدة “توركوان” في شمال فرنسا، حيث شغل درمانان فيها منصب العمدة خلال الفترة من 2014 إلى 2017. وأضاف أن مقدمة الشكوى قالت […] أقراء المزيد من المصدر

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