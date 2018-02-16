ياسمينا المصري توضّح أنّ “التانية في الغرام” رسالة حب هادئة

وجّهت الفنانة الشابة ياسمينا المصري، التهنئة إلى كل جمهورها بعيد الحب موضحة أنها سعيدة بتقديم العرض المسرحي “التانية في الغرام” على خشبة المسرح مع الفنان محمد عبد الحافظ وعدد كبير من الفنانيين، مرجعة ذلك إلى أنّ العمل هو رسالة حب هادئة، تجعل الإنسان المحب دائمًا في مرحلة تقدّم وعمل ونجاح، ومشيرة إلى أنّها تبحث دائمًا عن تقديم أدوار منوعة وعلى المسرح كانت مسرحية “التانية في الغرام” هي التي جعلتها توافق عليها خاصة أنها أدّت فيها بعد الأغنيات البسيطة

وشكرت المصري، فريق عمل المسرحية، وكشفت عن أعمالها المقبلة، موضحة أنّها الآن تبحث عن إثبات نفسها في الفن، وأنّها راضية عن مشوارها الفني من خلال مجموعة من الأعمال الدرامية منها مسلسلات “كلمة سر”، “أبو البنات”، “يا أنا يا أنتي”، “سقوط حر”، منوّهة إلى أنّها تفضّل الجلوس في البيت بعيدًا عن تقديم أعمال بدون قيمة فنية .



وعن ظهورها في مجموعة صور باللون الأحمرن أشارت إلى أنّ اللون الأحمر هو اللون المفضّل بالنسبة لها، وسبب تصويرها باللون الأحمر ونشرها على “الفيسبوك” الخاص بها أنها أرادت أن تعيّد على جمهورها، متوجّهة بكل الأمنيات إلى الشعب المصري والعربي بالتهئنة بعيد الحب العالمي، وتقرأ ياسمينا حاليًا مجموعة من الأعمال التي أعلنت أنها ستختار بينها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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