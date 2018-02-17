” أبو العروسة ” وأحلام البنات

شاهدت مؤخرا مسلسل ” أبو العروسة ” الذي قامت ببطولته الفنانة سوسن بدر مع الفنان سيد رجب والفنانة نرمين الفقي والفنان مدحت صالح مع مجموعة من الفنانين .

ووجدت أنه بالفعل يحاكي الأسرة المصرية والدليل على ذلك إن النقابة لم تصنفه في التصنيف العمري لأنه مناسب للأسرة والعائلة .

ناقش العمل مجموعة متنوعة من المشاكل الاجتماعية مثل مشكلة الفوارق بين الطبقات عندما يرغب شاب ثري من عائلة غنية الزواج بالأبنة الكبرى لسيد رجب والمشاكل المترتبة على ذلك ، والفوارق في المستوى التعليمي والذي يجسدها الزوجين نرمين الفقي ومدحت صالح فهي دكتورة في الجامعه وهو فني ميكانيكا ، وما يترتب على ذلك من مشاكل كبيرة ورغبة في الانفصال .

أيضا يناقش مشاكل الخيانة الزوجية ، والصداقة ، والزواج العرفي ، ومشاكل الحموات مع الكنات ، وغيرها من المشاكل المتعددة .

وكل هذا في إطار غير مبتذل تماما ويتم تقديمه بشكل مبسط للمشاهدين مما أحدث نوع من الألفة بين المشاهد والعمل .

أما بالنسبة لأحلام البنات فكل بنت بدأت تحلم بفتى أحلامها من العلاقة بين ” طارق ” خطيب أبنة سيد رجب الذي يعشقها كثيرا ويحاول أن يحقق أحلامها بطرق رومانسية ، فأصبح قطاع عريض من المراهقات تنتظر العمل .

ومن هنا أحي أسرة هذا العمل على الأختيار الثاقب للفكرة ، والعرض والإخراج وطاقم العمل بالكامل.

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