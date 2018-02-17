أجر تيم حسن في “الهيبة 2” يثير الجدل ومصادر تكشف الحقيقة

كشفت معلومات خاصة لـ”صوت الامارات” أن الأخبار التي تم التداول بها بشأن أجر الممثل السوري تيم حسن عن الجزء الثاني الخاص بمسلسل “الهيبة”، والذي قيل أنه وصل إلى 300 ألف دولار أميركي، غير صحيحة، وأن ثمة مبالغة في التعاطي مع تلك الناحية التي أساسًا لا احد يعلم مضمونها سوى الفنان وشركة “الصباح للإنتاج”، وأشارت إلى أن هناك نوع من التعامل المسبق مع مضامين العمل المُشار إليه على المستويات كافة، مع العلم أن جميع العاملين في الفكرة الدرامية يلتزمون الصمت عن التفاصيل المقبلة في شهر رمضان المقبل .

في المقابل تفيد المعلومات أن مصير الممثلة السورية القديرة منى واصف في الجزء الثاني من “الهيبة” غير واضح تمامًا، وأن هناك إمكانية لمشاركتها في بعض الحلقات، فيما ترجّح المعلومات عودة الممثل عبدو شاهين إلى دائرة المسلسل بعد أن تم قتله في الجزء الأول من خلال حبكة يتم تكوينها في الوقت الحالي، أما الخلافات بين الممثلين اويس مخللاتي وتيم حسن فلا صحة لوجودها على الإطلاق بعد أن تمت الإشارة في عدد من وسائل الإعلام إلى أزمة حصلت بين الطرفين خلال تصوير المشاهد الأولى من “الهيبة 2” .

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