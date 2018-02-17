أرمينيا تزور “بيت الشباب والثقافة”- زوق مكايل

إتماماً لمشروعه الثقافي “العالم يزور زوق مكايل”، أقام “بيت الشباب والثقافة” مساء الجمعة 16 شباط الجاري،أُمسية أرمنية بالتعاون مع السفارة الأرمنية في لبنان وجمعية “بادغير” (“بيت التراث الحرفي المبدع”)، بحضور السفير الأرمني سامويل مكرتشيان، والرئيس الفخري لبلدية زوق مكايل المحامي نهاد نوفل والرئيس الحالي الأستاذ الياس البعينو، السيدة آرپي مانغاساريان (مديرة جمعية “بادغير”) وجمعٌ غفير […] أقراء المزيد من المصدر