سيدة عربية تبحث عن الأضواء بلقب دبلوماسي كبير

من الواضح أن سيدة عربية كانت لها صولات وجولات مع عدد من الفنانين في لبنان، اقتنعت أنها بالفعل تستحق اللقب الذي حصلت عليه مقابل مبلغ كبير من المال إثر سلسلة من الإخفاقات التي اصطدمت بها في حياتها الشخصية والمهنية, حيث باتت محاطة بالحراس الشخصيين وتعمل على استغلال العناوين الرنانة من حولها من أجل لفت الانتباه وبالتالي الحصول على اهتمام الأخرين، خصوصًا بعد أن مرت بأزمة مالية حادة وفشلت في تأمين المردود الذي يلبي مزاجها العالي جدًا.

وتريد السيدة العربية الباحثة عن الأضواء إخفاء ماضيها الغريب والعجيب من خلال الألقاب الفضفاضة التي في حال أرادت تفسيرها ستقع في مليار خطأ كونها لا تدري تمامًا أهميتها أو أهدافها وكل ما في الأمر أنها تريد الظهور أمام الكاميرات من أجل التأكيد للفنانين الذين هجروا عالمها الخاص أن موقعها الحالي قدم لها القيمة والأهمية .

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