هل ينجح مصطفى خاطر فيما فشل علي ربيع في تحقيقه؟

انتهت بشكل نهائي معالم الخريطة الدرامية للسباق الرمضاني المقبل، وأتضح من خلالها العديد من الفنانين الذي يخوضوا المنافسة كأبطال للمرة الأولى، وعلى رأس هؤلاء الفنان مصطفى خاطر، أحد نجوم “مسرح مصر”، فبعد أن شارك في السنوات الماضية في العديد من الأعمال الدرامية كبطل ثاني وثالث قرر هذا العام أن يخوض البطولة الدرامية.

السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو هل سينجح مصطفى خاطر في تجربته الأولي في البطولة الدرامية؟، الحقيقة أنه من الصعب الحكم حاليًا، ولكن من قبل وتحديدًا عام 2016 قدّم الفنان علي ربيع البطولة الدرامية الأولى من خلال مسلسل “صد رد”، وكان هو البطل الأول للعمل وشارك معه العديد من نجوم مسرح مصر أصدقائه على رأسهم محمد عبد الرحمن ومحمد أسامة ومحمد أنور وإسراء عبد الفتاح، فيما لم يحقق هذا العمل النجاح المنتظر، بل وخيّب آمال الجمهور في وقته، وكانت أبرز مشاكل هذا العمل وقت عرضه هو تأثر أبطال المسلسل بالأداء المسرحي، بالإضافة إلى أن المسلسل ظهر بشكل أقل كثيرًا من المتوقع.

وفي عام 2017 لم يقدم أي من نجوم مسرح مصر بطولات، ومنهم تغيب عن السباق مثل علي ربيع، ولكن في رمضان المقبل يعود صناع مسرح مصر بقوة للمنافسة الدرامية بعدما أصبحوا أكثر نضجًا، حيث يقدم ربيع بطولة مسلسل “سكّ على أخواتك” وهي البطولة الثانية له ويتمني من خلاله تحقيق النجاح الجماهيري كتعويض عن فشله في مسلسل “صد رد”، فيما يخوض الفنان مصطفى خاطر البطولة للمرة الأولى في الدراما بمسلسل “رُبع رومي”، وذلك بعد نجاحه رمضان الماضي في مسلسل “هربانة منها” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، فهل سينجح خاطر فيما فشله فيه علي ربيع عام 2016؟

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