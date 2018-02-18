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تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب غرب البلاد

Posted by on February 18, 2018 0 Comment

تحطمت طائرة إيرانية تقل عشرات الركاب صباح اليوم (الأحد)، أثناء رحلة داخلية في جنوب غرب إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية، وذلك عند توجهها من طهران إلى مدينة ياسوج. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة الإيرانية سقطت في منطقة جبلية قرب بلدة سميرم. ونقلت وكالتا الأنباء الطلابية […] أقراء المزيد من المصدر

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