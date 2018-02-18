حقيقة دور الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل “ضد مجهول”

تسعى النجمة غادة عبد الرازق، خلال السباق الرمضاني المقبل، أن تعود بقوة لتتصدر المشهد الدرامي في عام 2018 مرة أخرى، بعدما استطاعت أن تصبح من أقوى نجمات التليفزيون خلال السنوات الماضية، خاصة بعدما حقق مسلسلها ” حكاية حياة ” و” مع سبق الإصرار “، نجاح كبير ظل في أذهان الجمهور، ولكن الأمور لم تصبح كما أرادت في الخمس سنوات الماضية، وتعاونت فيهم مع الكثير من المؤلفين والمخرجين، لكن لم يكتب لها النجاح الكبير في أعمالها، مثلما حدث في هذين العملين .

وأكد بعض المقربين من النجمة غادة عبد الرازق أن عام 2018، سيصبح عامًا مختلفًا بالنسبة لها خاصة بعد عودتها مرة أخرى للتعاون مع المؤلف أيمن سلامة الذي استطاع معها أن يشكل ثنائي قوي حققوا من خلاله نجاحًا قويًا، ويبدو أن غادة قررت العودة لمسلسلات تنتمي أكثر لنوعية التشويق من خلال مسلسل ” ضد مجهول ” والذي يمثل عودتها لتعاون ثالت مع أيمن سلامة، بالإضافة إلي انضمام الفنانة روجينا التي شكلت معها ثنائي قوي من خلال مسلسلي ” حكاية حياة ” و” مع سبق الإصرار ” والذي يعدوا من أبرز النجاح، ورغم اعتذارها عن المشاركة في العمل، إلا أنها قررت الموافقة بعد الانتهاء من الأعمال التي كانت تعمل بها .

وخلال الأيام القليلة الماضية حصلت غادة عبد الرازق، على أجازة دون إبداء أي أسباب رغم أن العمل لا يحتمل أي توقفات نظرا لاقتراب موعد شهر رمضان والذي يتبقي عليه 3 شهور فقط وعلم “صوت الامارات”، من مصادر مقربة أن غادة تقوم بالاتفاق مع مديرين الانتاج وصناع العمل على أيام التصوير، ومن ثم تقوم بإلغائها دون أن تقول أسباب كما أنها لا تحتاج لراحة أو تعاني من أزمة صحية .

وأشار المصدر أن إلغاء غادة لمواعيد التصوير يضر بالعمل كاملاً، خاصة أن أغلب مشاهد المسلسل مرتبطة بها ارتباط كبير، ولا يمكن للمخرج أن يقوم بحجز أيام تصوير لفنانين أخرين، من أجل الانتهاء من مشاهدهم .

كما يكشف ” صوت الامارات “، الخطوط العريضة لأحداث مسلسل ” ضد مجهول “، حيث تجسد غادة دور مهندسة ديكور ومتزوجة من شخص، أنجبت منه فتاة، حيث أن حياتها الاجتماعية جيدة ومن مستوي متميز، لكنها تقع في أزمات معه ومشاكل لا تجعلهم يستطيعوا الاستمرار سويًا، لذلك قررت الانفصال عنه واستعانت بأحد المحامين الذي ساعدها في حصولها على الطلاق ونجحت في الانفصال، عن زوجها ومع مرور الوقت تقوم غادة والتي تجسد شخصية تدعي ندى وصفي بالزواج من المحامي الذي ساندها في طلاقها، وتنجب منه أيضا وتمر الأحداث إلا أن تحدث جريمة قتل في العشر حلقات الأولي من المسلسل، حيث تجد ابنتها غارقة في دمائها في ” الفيلا ” أقراء المزيد من المصدر