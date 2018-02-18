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ريهام عبد الغفور تؤكد رغبتها في تقديم برامج تليفزيونية متخصصة

Posted by on February 18, 2018 0 Comment
ريهام عبد الغفور تؤكد رغبتها في تقديم برامج تليفزيونية متخصصة

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها لا تمانع في تقديم برنامج تليفزيوني إذا كانت فكرته جديدة وتؤمن بالتخصص في تقديم برنامج فني, موضحة أنها نجحت في تجربتها الأولى من خلال برنامج “تذكرتين سينما “والذي كان يعرض على القناة الأولى وكان يعرض فيلم سينمائي كل أسبوع .

وأشارت أن نجاحها في البرنامج تطلب منها إثبات نجاحات أخرى في الفن موضحة أنها ركزت في التمثيل وقدمت مجموعة من الأدوار المختلفة لكنها إذا وجدت برنامج مناسب لها لن تتردد في تقديمه مشيرة أنها أنتهت من تصوير فيلم سوق الجمعه مع المخرج سامح عبد العزيز وتتمنى أن ينال الفيلم إعجاب المشاهدين .

وعن رؤيتها في تقديم أجزاء جديدة من أعمال ناجحة أوضحت أنها ضد هذا خصوصًا إذا كانت الأدوار المقسمه على الفنانيين تتغير بشكل لا يناسب تاريخهم وبالتالي هناك أعمال تنجح وهناك أعمال تفشل مشيرة أن على كاتب مسلسل الأجزاء أن يكتبه بشكل متلاحق حتى يرى الفنان دوره في العمل ككل ويستطيع أن يحضر نفسه ثانيا عليه ألا يتأخر الكاتب عن تقديم الأجزاء حتى لا ينساى المهور الأحداث في الأجزاء الأولى وعن أسرتها أشارت أنها تعيش حياة مشتقرة مع أسرتها الصغيرة وقضاء وقت الفراغ مع أبنائها يوسف وفاروق

( ريهام عبد الغفور _ تذكرتين سينما _ التليفزيون المصري _ سوق الجمعة )

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