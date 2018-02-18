فردوس عبد الحميد تدافع عن نفسها وتشيد بدور القوى الناعمة

أكَّدت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد أنها مواطنة مخلصة لوطنها وتحب مصر موضحة حبها لمصر جعل إعلام الإخوان يهاجمونها موضحة أنها لفت انتباهها الهجوم على الفنانين المصريين بشكل متتابع خاصة بعد الجهد التي يقوم بها الفنانون للترويج السياحي ولإنارة عقول الشعب المصري وبالتالي وجد الإخوان ومذيعو قنوات الخارج أن قوة مصر ليست في جيشها فقط ولا في شرطتها ولكن في القوة الناعمة، وكان الهجوم مدروسًا وممنهجًا كثيرًا موضحة أن الهجوم طال عفاف شعيب وشريف منير وفردوس عبد الحميد وحسن يوسف وأحمد بدير،

وأشارت إلى أنهم هاجموا النجوم ولم نجد مثلًا أنهم يهاجمون أحدًا من عندهم مثلًا ،موضحة أنها ستظل متماسكة بمبادئها وهي تقديم كل ما هو نفيس لصالح مصر ولن تحيد عن تأييدها للرئيس السيسي وللجيش المصري ويكفي أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقف أمام الإرهاب وتحاربه بكل قواها وأضافت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد أنها انتهت من تصوير دورها في فيلم “سري للغاية” مشيرة أن العمل هو رد حقيقي على مؤامرات الإخوان ويكشف تماسك الشعب والجيش والشرطة في تحقيق التقدم للوطن متوجهة لكل الشعب بالتهنئة بعيد الحب وقبل ذلك بالعام الجديد وأشارت أن على الشعب المصري أن يضع يده في يد بعضه للتخلص من أعداء الوطن.

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