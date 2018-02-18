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مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بدعم الحوثي بالصواريخ الباليستية

Posted by on February 18, 2018 0 Comment

بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تريد أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات، بحسب مسودة قرار اطلعت رويترز عليها. وقال دبلوماسيون إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات […] أقراء المزيد من المصدر

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