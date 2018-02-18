محمد نور سعيد بمشاركة نجله في فيلم “نص جوازة”

أكد الفنان والمطرب محمد نور أنه سعيد بمشاركة نجله الصغير عمر في بطولة فيلم “نص جوازه” مع مريم حسن ونبيل عيسى موضحًا أن عمر يعرف موهبته جيدًا على الرغم من سنه الصغير الذي لا يتجاوز العاشرة . وأشار أن عمر يحلم أن يكون نجمًا كبيرًا مشيرا أنه سعد بوضع صورته على أفيش الفيلم كواحد من أبطاله مثل فيلمه الأول .

وأوضح أن عمر قدم فيلمًا قبل عامين بعنوان “الباب يفوت أمل “مع شريف سلامه ودره ,مشيرًا أن نجله يستعد للاشتراك في بطولة فيلم جواز صالونات الذي يشترك معه في بطولته . وأكد حرص نجله على الالتزام بمواعيده و أنه يحلم بأن يدرس الفن في المستقبل في الولايات المتحدة .

فيلم جواز صالونات للمخرج الكبير أحمد البدري الذي يعقد جلسات عمل مكثفة مع عمر حتى يظهر الفيلم في هذا العام وحتى يستطيع أن يكون صداقات كبيره مع إبنه حتى يظهر الاندماج التام أثناء تصوير العمل

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