ياسر جلال يؤكد أن مسلسله الجديد يشهد التناقض في أحداثه

الفنان ياسر جلال في تصريح خاص لـ”صوت الامارات” عن خضوعه للعديد من التدريبات البدنية الشاقة والمرهقة من أجل شخصيتيه التي يقدمها خلال السياق الدرامي في مسلسل ” رحيم” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل مشيرًا أن المسلسل يحتوى على أكشن خطير للغاية أصعب وأخطر من الأكشن الذي تم تنفيذه في مسلسل “ظل الرئيس” الذي عرض رمضان الماضي خصوصًا أن ” رحيم” سيدخل العديد من المعارك التي ستكشف عنها تفاصيل الحلقات عند عرضه على القنوات الفضائية .

وأعلن جلال أن الأكشن بالمسلسل سيكون من نوعية خاصة تجعل المشاهد يكون مستمتع بصريًا بمشاهدته وليس الأكشن المنفرد الذي يؤذي المتفرج مؤكدا أن أكثر من أعجبه في الشخصية هو وجود تناقض شديد في داخلة وأفعاله التي ستظهر على مدار حلقات المسلسل, حيث يجسد ياسر جلال في المسلسل رجل أعمال يدعى “رحيم”، ومن أثرياء الدولة، ويتاجر في جميع الأعمال غير المشروعة السلاح والمواد المخدرة والأدوية المضروبة وكل ما هو غير مشروع، ويقوم بغسيل أمواله في تجارة بعض الأعمال الأخرى المصرح بها.

يذكر أن مسلسل “رحيم” بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي، ويكتبه محمد إسماعيل وإخراج محمد سلامة في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان آخر أعمال الفنان ياسر جلال مسلسل “”ظل الرئيس” الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا باهرا وشارك في بطولته كلا من محمود عبد المغني، دينا فؤاد، هنا شيحة، عزت أبو عوف، علا غانم، دنيا عبد العزيز،محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، غرام سعد وآخرين، تأليف محمد إسماعيل أمين.

أقراء المزيد من المصدر