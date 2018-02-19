بقرادونيان بعد الاجتماع في مقر الطاشناق: نسعى للائحة تضم الوطني الحر والمر والطاشناق لتجنيب المتن معركة شرسة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اجتماع عقد في مقر الطاشناق في برج حمود، بحث في التحالفات الانتخابية في المتن، وضم وزير السياحة افيديس كيدانيان، النائب ميشال المر، الوزير السابق الياس بو صعب، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ومرشح “التيار الوطني الحر” في المتن ادي معلوف. وبعد الاجتماع قال بقرادونيان :” نحن سعينا منذ […] أقراء المزيد من المصدر