تامر حسني في جولة أوروبية ويحيي عددًا من الحفلات الناجحة

يعد النجم تامر حسني أحد أهم النجوم التي برزت بقوة على الساحة الفنية منذ أكثر من 10 أعوام، بل أنه أصبح من أهم نجوم العالم العربي ليس في مصر فقط، واستطاع الانتشار عالميًا أيضًا وحققت أغانيه مع نجوم الغناء العالمي نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي جعله مطلوبًا بقوة لإحياء حفلات في عدد من الدول الأوروبية نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، حيث لم تطلبه الجاليات العربية في الدول الأجنبية بل أنه أصبح له جمهورًا من جنسيات أجنبية مختلفة، ويتم استقباله بحفاوة عند قيامه بحفلات في بلادهم، وهو الأمر الذي شاهدناه خلال قيامه بجولاته الأوروبية خلال الأعوام الماضية .

نجومية تامر حسني الذي يتمتع بها هي نتاج سهر ومجهود كبير قدمه طوال الأعوام الماضية وجعلته في مرتبة لا يصل إليها إلا القليل، وحب الجمهور والشغف لمشاهدة أعماله أمرًا طبيعيًا لنجم يتمتع بذكاء فني ودائما ما يضيف ويحقق النجاح في كل أعماله سواء على مستوى الموسيقى والحفلات أو على مستوى السينما التي يحقق فيها إيرادات كبيرة، أو الدراما التي يحقق من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، رغم أنه لا يتواجد في الأعمال الدرامية بشكل مستمر .

وخلال الأيام الجارية، يقوم النجم تامر حسني بجولة أوروبية ليست هي الأولى ولكن نجاحه جعلها جولة مطلوبة كل عام من جانب الجماهير، إذ لديه 5 حفلات في أوروبا، وأحيا خلال الأسبوع الماضي حفلتين في “مالمو ” و”ستوكهولم ” في دولة السويد، وشاركته الحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، وقام عدد كبير من الجمهور باستقباله في المطار استعدادًا للحفل .



ويرصد “العرب اليوم” كواليس حفلات تامر حسني في أوروبا، حيث حضر حفله الأول في “مالمو ” داخل صالة الأرينا حضور أكثر من 5 آلاف شخص من السويد والبلاد المجاورة منها ألمانيا والدنمارك والنرويج، ولم يكتفي الحضور على الجاليات بل شهد عددًا كبيرًا من الأجانب، وبدأ تامر الحفل بعدد من الأغاني التي استمتع بها الجمهور ومن ثم صعدت شيرين إلى المسرح وفاجأها الفنان بمشاركته لها وصعوده على المسرح في فقرتها بطريقة لطيفة وقاموا بغناء أغنية “آه يا ليل” سويًا.

ومن ثم سافر تامر وشيرين إلى “ستوكهولم” وقدموا حفلة أخرى حضرها أكثر من 4 آلاف شخص، حيث بدأت شيرين وختمها تامر حسني وتم تكريمه من زوجة السفير المصري والقنصل، وعلمنا من مصادرنا الخاصة أن تامر وشيرين رحبا بالتعاون سويًا في حفلتين، رغبة في تذكيرهم بما قدماه سويًا في الماضي خاصة أنهم كانوا شركاء نجاح منذ ألبوم تامر وشيرين، واستطاع المنظم المصري حسام خليل، وهو أحد أكبر منظمين الحفلات المصرية في أوروبا، في الجمع بينهم بعد أعوام طويلة.

وكشف مصدر، أن الحفلتين حققتا أرباحًا فاقت التوقعات بل أن التذاكر تم حجزها بالكامل قبل الحفل بأكثر من أسبوعين، مشيرًا أقراء المزيد من المصدر