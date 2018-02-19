خالد يوسف يدعم تصدير الثقافة العربية عبر السنيما

تتأرجح مسيرة المخرج المصري خالد يوسف بين “العاصفة» و “كف القمر» ، الذي نجح منذ انفصاله عن الراحل يوسف شاهين بتقديم 11 عملاً، مكَّنه من كشف الواقع المتردي في المجتمع المصري، وذلك في ثلاثية ” هي فوضى» و”حين ميسرة» و”دكان شحاته»، ليبدو أن خالد استطاع أن يقدم عبرها أفلامًا تشبهه تماماً، مبتعدًا فيها عن تقليد أستاذه الراحل يوسف شاهين، الذي لازمه لعقد من الزمن، لتظل دعوته بضرورة “العمل على تصدير ثقافتنا العربية إلى العالم» بمنزلة حلم يتمنى تحقيقه على الأرض، أملاً بتمكن السينما العربية النهوض من كبوتها، لتتخلص من “مطبات» الأزمات التي تصطدم بها منذ سنوات.

ودعى خالد يوسف وفقًا لموقع “البيان” إلى ضرورة العمل على تصدير الثقافة العربية للعالم عبر السينما، خلال مشاركته في ندوة أقيمت، السبت، تحت عنوان “الابتكار في صناعة السينما»، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في الشارقة، على هامش فعاليات المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور “فيليب مولينو” وأمل آل علي ورغدة تريم وخالد يوسف وعبلة عبد اللطيف، حيث أكد فيها أن السينما العربية ذاهبة نحو الهاوية إذا استمرت على حالها، وقال إن “السينما العربية والمصرية لا تزال غير قادرة على التعبير عن الواقع العربي بسبب أزماتها»، مؤكدًا أن استشراف المستقبل هو جزء من عمل المخرج.

وأكد خالد يوسف على حق السينمائي في رؤية الأشياء من زاويته الخاصة، معتبراً أن ما تقدمه السينما لا يمكن اعتباره تأريخاً، خلال الندوة التي أدارها د. خالد مقلد، مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وقال “التأريخ مهمة العلماء والمؤرخين، والسينما عندما تتطرق إلى الواقع أو التاريخ، فهي تعبير عن النفس، ولا تشكل عملية رصد للواقع».



وأبان “من حق السينمائي قراءة التاريخ من الزاوية التي يراها مناسبة له، وتقديمه بالصورة التي يراها مناسبة، علمًا بأن اختلاف زاوية الصورة نفسها تلعب دورًا في رؤية الفنان، وتعمل على تغيير المعنى تمامًا لأن الصورة دائمًا تخاطب الوجدان، ولذلك فالجميع يخاف منها، بسبب تأثيرها الكبير على نفسية المشاهد الذي يمكن أن تشحنه وتغير مزاجه العالم».

التصق خالد يوسف لفترة غير قليلة بالمخرج الراحل يوسف شاهين، الذي تربى على يديه، وعن تجربته قال “لم أحلم منذ طفولتي بأن أكون سينمائيًا، حتى قابلت الراحل يوسف شاهين، الذي اكتشف موهبتي، وأعتقد أنني محظوظ بالعمل معه، فمنه تعلمت أصول الصناعة، وبلا شك أن تأثري به في هذا المجال هو أمر أفتخر به»، نافيًا بذلك ما يشاع أنه “يقلد يوسف شاهين».

وأوضح “منذ تقديمي لفيلم “العاصفة” وحتى “كف القمر” اجتهدت في تقديم سينما تشبهني وتعبر عن رؤيتي للواقع، ولم أحاول أبداً تقليد يوسف شاهين، لأن السينما أقراء المزيد من المصدر