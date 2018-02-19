ماجد المصري ينتهى من تصوير أحداث دوره في فيلم “الكهف”

قال الفنان ماجد المصري، إنه انتهى تمامًا من تصوير أحداث دوره في فيلم “الكهف”، المقرر طرحه بالسينمات خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: “سعيد بهذا الفيلم للغاية، بل ويعتبره أحد أهم الأفلام التي أقدمها خلال مشواري الفني”.

وتابع “المصري” أن “فيلم الكهف من الأفلام التي تتحدث بشكل جدي عن مفهوم الصداقة، ومدى تأثيرها على الحياة الاجتماعية في المجتمع، وعن دوري أجسد دور “صادق”، وهو الصديق المقرب لـ”عبد الله”، يجسده الفنان محمود عبد المغنى، ومن خلال الأحداث بينهما يطرح الفيلم هدفه”.

فيلم “الكهف” بطولة محمود عبد المغني، وماجد المصري، وروجينا، ومى سليم، وإبراهيم نصر، وإيهاب فهمي، ومن تأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي، وتدور أحداث الفيلم في إطار إنساني حول الأحداث التى مرت بها مصر، من خلال حارة شعبية، ويناقش علاقات الصداقة والفقر، من خلال قصة مختلفة غير مقتبسة.

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