أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء يوم، أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية، وقال في إطلالة تلفزيونية: “في حديثي اليوم مخصص حصرا لموضوع الترشيحات. أولا أنا سأعلن إن شاء الله الأسماء الذين ينتسبون إلى حزب الله، أعلن أسماء مرشحي حزب الله الذين هم من كوادر ومسؤولي الحزب، وبالتالي أنا لن أتحدث […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » نصر الله أعلن اسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية وأكد الفصل بين الوزارة والنيابة
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