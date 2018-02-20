ابن فنان لبناني كبير يحتال على المسؤولين بداعي الحاجة الإنسانية

كشفت مصادر مطّلعة، أنّ نجل فنان كبير، يقوم بعمليات نصب و احتيال من سنوات على العديد من المؤسسات و الدينية و المدارس و الجامعات والبلديات في أكثر من منطقة لبنانية بحجة المساعدات الإنسانية له و الادعاء بأنه يعاني من مرض عضال، و يحتاج إلى المساندة المالية، وكشفت أكثر من شخصية ميسورة مالياً أن الرجل الأربعيني يتصل يومياً

بالأثرياء من أجل الحصول على المال وهو يجني من نشاطه آلاف الدولارات شهرياً .

وأوضحت المصادر، أنّ نجل الفنان سبق أن تورّط في قضية قديمة تصب في خانة الاحتيال وقد تدخل والده حينها لإنفاذه من السجن بعد أن هدّدت إدارة مستشفى معروفة باللجوء إلى القضاء نتيجة تعرّضها إلى النصب من قبل الأربعيني الذي استولى على مساعدات كثيرة كانت تصل إليه لمساعدة أبيه كما كان يدّعي . أقراء المزيد من المصدر