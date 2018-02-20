رشوان توفيق وسميرة عبدالعزيز يرويان ذكرياتهما مع النجوم الكبار

تحدث كل من الفنانين الكبيرين رشوان توفيق وسميرة عبدالعزيز عن ذكرياتهما مع كبار الفنانيين، وذلك أثناء استضافتهما في برنامج “باب الخلق” مع الإعلامي محمود سعد على قناة “النهار”، حيث قال توفيق إنه لا يستطيع أن ينسى الفنان الكبير محمود مرسي الذي كان دائمًا يفضل الإذاعة في عمله الفني، مشيرًا إلى أنه صاحبه في مجموعة من أعماله وكان يراه يرفض العديد من مسلسلات التليفزيون ويكتفي بعمله في مسلسل إذاعة حيث كان يقول “العشرة جنيهات ليست سيئة طالما أنا أعمل ما أحبه”.

وأوضح توفيق أن أصعب لحظة قابلها في حياته هو رحيل ابنه منذ 17 عامًا، مبينًا أنه يحتسبه عند الله لا سيما أنه كان رجلًا فاضلًا مصليًا ويقيم الفروض، وأنه طلب منه أن يحج وهو في عمر الـ18 عامًا وكان يحمل على كتفه المياه مسافات بعيدة حتى يرتوي الحجيج.

أما الفنانة سميرة عبدالعزيز فقالت إنها تعشق العمل الفني، موضحة علاقتها بالفنانة الكبيرة فاتن حمامة بعد الصداقة التي تولدت أثناء تصوير “ضمير أبله حكمت”، ففي أحد المشاهد أخطأت الفنانة الكبيرة في جملة في الحوار وقامت سميرة بلفت النظر إليها ففرحت فاتن بها وبدأت في مصادقتها، مشيرة إلى أن فاتن كانت تحب الجميع ومتواضعة ولا تكبر على أن تتعلم.

وبشأن ما يضايقها حاليًا، أبرزت عبدالعزيز، أنها تتعرض للعديد من المواقف الغريبة، موضحة أنها رفضت 3 مسلسلات في رمضان الماضي لأن المنتج كان يتصل بها ويريد أن يحاسبها ككومبارس حيث كان يريد أن يحاسبها باليومية، موضحة أن أجرها معروف ولم تغيره منذ 20 عامًا، مشيرة إلى أنها لا تنسى وقوف الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بجانبها فهي ملكة المسرح العربي بحق لأنها تحب كل الناس وتساعد كل الناس، وأتفق معها توفيق على أستاذية أيوب من كل زملائها، حيث أن الأستاذية ليست في الغرور ولكن في المعاملة الحسنة وسميحة قلب متحرك يحب كل الناس.

أقراء المزيد من المصدر