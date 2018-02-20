عامر زيان يكشف حقيقة قصة حبه مع فاتي جمالي

نفى الفنان اللبناني عامر زيان، وجود أي علاقة حب تجمعه بملكة جمال العرب والممثلة المغربية فاتي جمالي، وأشار إلى أن ثمة صداقة تجمعهما بعد أن تعرّف عليها في الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أنه لا تعاون فني في المرحلة الحالية بينهما كونه لم يقرر بشكل نهائي الدخول إلى مجال التمثيل بعد رغم وجود الكثير من العروض الدرامية المُقدمة به.

زيان يستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “مستهونا” بعد أن صوّرها على طريقة الفيديو كليب في المغرب تحت إشراف المخرج فادي حداد وبالتعاون مع شركة “walili group “، ومن المقرر أن تكون له محطة جديدة في مدينة كازابلانكا المغربية خلال المرحلة المقبلة للقاء أهل الإعلام في العرض الأول للكليب الجديد .

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