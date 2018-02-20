عبير صبري تنضم إلى الجزء الثاني من” الأب الروحي”

تعاقدت رسميًا النجمة عبير صبري، مع مجموعة “فنون مصر”، للمشاركة في مسلسل “الأب الروحي” الجزء الثاني، والذي يُواصل فريق عمله تصوير مشاهدهم تمهيدًا لعرضه قريبًا، وتعد عبير صبري، انضمامًا جديدًا لنجوم ملحمة الأب الروحي، بعد انضمام كل من دينا، محمد رياض، حسن حسني، سيمون، هادي الجيار، كما تستعد عبير بالتحضيرات والتجهيزات على الشخصية الجديدة التي ستقدمها تمهيدًا للبدء في التصوير خلال أيام قليلة.

ويذكر أن الجزء الأول من مسلسل “الأب الروحي”، حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وكان يضم عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عز المطرب دياب، دنيا، محمد كيلاني، الشحات مبروك وغيرهم، وانضم إلى الجزء الثاني مجموعة من النجوم ومنهم: هبة عبد الغني، إيمان أبو طالب، وغيرهم، ومن إنتاج مجموعة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، محمد محمود عبدالعزيز.

أقراء المزيد من المصدر