إجتماع في السرايا خصص للمشاريع الإنمائية في طرابلس بناء على توجيهات الحريري

عقد اجتماع في السرايا الحكومية خصص لمدينة طرابلس، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وفي حضور مستشاري الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز ولشؤون الشمال عبد الغني كبارة، ومستشار محافظ الشمال ماهر تميم، ورئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، وغسان الجسر.

كما حضر ممثلو رئاسة مجلس الوزراء محمد عيتاني وعزت علم الدين، وعن مجلس الإنماء والإعمار مدير البرامج والتخطيط إبراهيم شحرور، ورئيس إدارة المشاريع إبراهيم إبراهيم وفريق من المهندسين، إلى ممثلين عن المقاولين والإستشاريين الذين يتابعون الأعمال في المدينة.

وبحث المجتمعون في المشاريع الإنمائية التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار وضمنها مشروع سوق الخضار والفاكهة الجديد والمشاكل المتعلقة به، ومشروع الأوتوستراد الدائري الغربي والمشاكل التي تعيقه، ومشروع البنى التحتية في المدينة (1Bو1A)، إضافة إلى مشروع الجامعة اللبنانية في رأسمسقا، ومشروع مسلخ طرابلس الجديد، إلى البنية التحتية للمنطقة الإقتصادية، ومشاكل الصرف الصحي في منطقة الميناء والحلول المقترحة، والقرض المقدم من الصندوق الإسلامي للتنمية لتمويل المعدات الضرورية لتشغيل مرفأ طرابلس.

واتفق المجتمعون على متابعة المشاكل العالقة والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة وتقديم الإقتراحات في شأنها.

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