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الفنان كريم فهمي يصور مسلسله الجديد “أمر واقع” في حدائق القبة

Posted by on February 21, 2018 0 Comment
الفنان كريم فهمي يصور مسلسله الجديد أمر واقع في حدائق القبة

يصور الفنان كريم فهمي مشاهده في مسلسله الجديد “أمر واقع”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، في أحد مستشفيات حدائق القبة، حيث تجمع المشاهد بينه وبين الفنانة نجلاء بدر وباقي فريق العمل. وانطلق تصوير المشاهد الأولى الأيام الماضية حيث جمعت بين بطل العمل كريم فهمي ونجلاء بدر ونهى عابدين كما بدأ المخرج التونسي مجدي سميري، تصوير مشاهد العمل يوم الخميس الماضي في منطقة مصر الجديدة.

ويخوض كريم فهمى البطولة الأولى في “أمر واقع” بتيمة الإثارة والحركة، خاصة أن الشركة المنتجة لها باع كبير في هذه النوعية من المسلسلات، بعدما حققت نجاحًا من خلال مسلسلات “الصياد” و”لعبة إبليس” للنجم يوسف الشريف، و”الخروج” بطولة ظافر العابدين وشريف سلامة، و”ظرف أسود” لعمرو يوسف وأخيرًا “اختيار إجباري”.

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