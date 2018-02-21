انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أسوان لسينما المرأة

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أسوان السينمائي الدولي ﻷفلام المرأة والتي تمتد حتى 26 من فبراير الجاري، وتحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد. وسيتم نقل حفل الافتتاح الذي يقام بدار سينما هيلنان مباشرة على التلفزيون المصري، وسيكون من إخراج هشام عطوة، وديكور مدحت عزيز.

وسيسبقه مراسم احتفالية خارج قاعة السينما يقدمها فرق الفنون الشعبية بأسوان، كما سيكون هناك “ريد كاربت” يمر من خلاله النجوم، والمكرمات. وسيقدم حفل الافتتاح المذيعة جاسمين طه، بينما ستجري اللقاءات على الريد كاربت المذيعة إنجي علي. ويتضمن حفل الإفتتاح عرض موسيقي لمجموعة “رباعى كويند” الذين يشاركون في الحفل بترشيح من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

كما ستضمن الحفل صعود ضيف شرف الدورة، المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي تحمل الدورة اسمها، إلى خشبة المسرح لإلقاء كلمة، كما سيلقي الكلمة كلا من: الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء مجدي حجازى محافظ أسوان، والسيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، وحسن أبو العلا، مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة الأمناء، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مرفت التلاوي رئيس هيئة الأمناء.

وسيتم تكريم النجمة منى زكي بمشاركة عدد من أصدقائها الفنانين، ومن المقرر في نهاية حفل الافتتاح أن يتم عرض الفيلم الألماني النمساوي المشترك البحث عن أم كلثوم من إخراج الأمريكية من أصل إيراني شيرين نيشات، وبطولة ياسمين رئيس ونيدا رحمنيان، وذلك بحضور المطربة مروة ناجي، التي قدمت أغاني أم كلثوم داخل الفيلم.

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