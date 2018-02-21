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حقل غاز عملاق في الفضاء يفوق ثروة الأرض

Posted by on February 21, 2018 0 Comment

ذكر تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية أن الغاز الذي يحويه “تيتان” أكبر أقمار كوكب زحل، يفوق ثروة كوكب الأرض من الغاز الطبيعي بمئات المرات. وأوضح التقرير أنه طبقا للعلماء، الذي أشرفوا على مهمة المركبة “هيوجينز”، التي جمعت بيانات عن القمر العملاق، فإن “تيتان” يحتوي على بحيرات ضخمة من الميثان السائل والإيثان عوضا عن مخزوناته تحت السطح. […] أقراء المزيد من المصدر

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