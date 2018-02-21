فرقة “فابريكا” تتألق احتفالًا بإطلاق أول هاتف محمول مصري

تألقت فرقة “فابريكا” المسرحية بتقديم باقة من أجمل الأغاني في حفلة تاريخية ضخمة داخل قلعة صلاح الدين، بمناسبة إطلاق أول هاتف محمول مصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء ولفيف من رجال الأعمال والمشاهير.

وقدمت فابريكا خلال الحفل عددًا من الأغاني بأداء متميز، منها “أحسن ناس” و”حلوة يا بلدي” إضافة إلى تقديم “ميدلي الجونة” وأغنيتي “Sway” و”I will survive”، وقد نال أداء الفرقة استحسان الجمهور وسط تصفيق حار وترحاب قوي من الحضور الذين طالبوا الفرقة بتكرار الأغاني مرة أخرى.

حضر حفل إطلاق أول هاتف مصري محلى الصنع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي وبعض رؤساء الشركات والفنان مصطفى قمر والإعلامي أسامة كمال.

يذكر أن فرقة “فابريكا” التي أشعلت الحفل هي إحدى الفرق الغنائية المسرحية أسستها الدكتورة نيفين علوبة أستاذة الموسيقى في الجامعة الأميركية، وتعمل منذ عام 2011، وقدمت عروضا مسرحية عديدة أبرزها “البؤساء” وأوبريت “الليلة الكبيرة”. أقراء المزيد من المصدر