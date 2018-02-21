فنانة إيرانية تفضح النظام في مهرجان برلين السينمائي

فضحت فنانة إيرانية الممارسات القمعية لنظام الملالي بحق مواطني الجمهورية الإسلامية. وأكدت الفنانة ليلى حاتمي أسفها الشديد لما تشهده بلادها من قمع وأعمال قتل بحق المتظاهرين والمحتجين على يد قوات نظام الملالي. وأدانت حاتمي -خلال كلمة ألقتها خلال إحدى فعاليات مهرجان برلين السينمائي- الممارسات القمعية وأدوات العنف التي تستخدمها القوات الأمنية بحق المواطنين الذين يخرجون […] أقراء المزيد من المصدر