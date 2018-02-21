كاظم الساهر يستعدّ لإحياء حفلة غنائية ضخمة الجمعة

يستعدّ القيصر كاظم الساهر لإحياء حفلة غنائية ضخمة يوم 23 فبراير/ شباط الجاري في شيكاغو، على هامش جولاته لإحياء عدد من الحفلات في الولايات المتحدة.

وانتهى كاظم مؤخرًا من برنامج “The Voice Kids” الذي شارك في لجنة تحكيمه وفاز المتسابق حمزة الأبيض من فريقه.

يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر كان “كتاب الحب” وضم 11 أغنية هي: “كتاب الحب، كوني امرأة خطرة، لو لم تكوني، عيد العشاق، رسالة حب صغيرة، قصة خلافاتنا، لجسمك عطر، تناقضات، زور امرأة، شؤون صغيرة، فاكهة الحب”.​

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