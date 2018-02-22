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ترامب: تسليح المعلمين قد يمنع حدوث مجازر بالمدارس

Posted by on February 22, 2018 0 Comment

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن تسليح معلمي المدارس قد يساعد على منع وقوع مجازر كتلك التي وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي حين فتح مسلح النار فأوقع 17 قتيلا. وأبدى ترامب دعمه للفكرة خلال اجتماع بالبيت الأبيض أمس الأربعاء مع طلاب نجوا من إطلاق النار وأب فقد ابنته في الواقعة. وأقر […] أقراء المزيد من المصدر

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