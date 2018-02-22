دنيا سمير غانم تبيِّن سبب إتقانها اللهجات المختلفة

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من أسرارها الفنية وذلك خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج “عيش الليلة” حيث أوضحت أن إتقانها لمجموعة للهجات معينة يعود إلى عدة أسباب فمثلا إتقانها للهجة الصعيدية كانت بسبب تأثرها بوالدها الفنان الكبير سمير غانم الذي هو صعيدي الأصل والمولد إلى جانب تلقيها تدريبًا على يد عم حسن القناوي والذي دربها على بعض الألفاظ عندما كانت تصور مسلسل “الكبير” مع الفنان أحمد مكي.

وأضافت أن هناك عدد من اللهجات أتقنتها بسبب حبها للدول التي تنطقها منها المغرب والخليج موضحة أنها كانت تتعلم اللهجة من حبها للغناء وسماعها لعدد من المطربين والمطربات لكثير من الأغاني باللهجات المختلفة موضحة أنها تتميز بأنها سريعة التعلم وعن المواقف التي لا تنساها أوضحت أنها لا تستطيع أن تنسى استقبال الجمهور لها لأول مرة في برنامج “هذا المساء” للفنان سمير صبري التي ظهرت فيه لأول مرة وهي تغني مما جعل الفنان يحيى الفخراني يرشحها لدور ابنته في “للعدالة وجوه كثيرة”.

وأشارت دنيا أنها تقدر تمامًا دور زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي يقدر طبيعة عملها ويقف بجانبها دائمًا لتحقيق النجاح بشكل كبير أقراء المزيد من المصدر