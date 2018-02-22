“عنيك” إهداء بهاء سلطان لمبادرة تكافح العمى

وافق الفنان بهاء سلطان على تسجيل أغنية جديدة باسم “عنيك” إهداء لمبادرة “عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى، ودعمًا وتشجيعًا لمرضى العيون في مصر، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان نادر نور، ومن المقرر إذاعتها لأول مرة خلال المؤتمر الرسمي لإطلاق مبادرة “عنيك في عنينا” الأسبوع المقبل.

وتعتبر”عنيك في عنينا” هي مبادرة خيرية أطلقتها مؤسسة “صناع الخير” للتنمية مطلع العام الجاري بهدف القضاء على مسببات العمى في مصر، ونجحت حتى الآن في خدمة وإنقاذ أكثر من 20 ألف مواطن من الأمراض المسببة للإعاقة البصرية، وهي المبادرة الثانية للمؤسسة بعد “اطمن على نفسك” التي أطلقت العام الماضي لمكافحة فيروس “سي”. أقراء المزيد من المصدر