أمل بشوشة تكشف أنّ مهمتها الفنية في مصر استثنائية

كشفت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة، أنها وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة آتية من بيروت من أجل معاودة نشاطها في المجال الدرامي التلفزيوني بعد فترة أمضتها في لبنان كإجازة أمومة، مشيرة إلى أنها ستشارك في عملين من العيار الثقيل، وموضحة أنّ “المسلسل الأول يحمل عنوان “أبو عمر المصري”، مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شادي، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج احمد خالد موسى، أما العمل الثاني فهو بعنوان “منطقة محرّمة”، للكاتب يوسف حسن يوسف، والإخراج لمحمد بكير، و أتوقع أن يكون هناك نافذة جديدة و فريدة على محبي الفن الدرامي في الوطن العربي بعد الاستراحة التي حصلت عليها في لبنان”.

وأضافت بشوشة “لا أفرّق بين العملين على مستوى التأثير النفسي بالمضمون و هناك ثقة بأن ما أقوم به على الصعيد الدرامي سوف يشكل نقلة نوعية في مسيرتي الفنية كوني أهوى النقلات نحو الأمام و لست من النوع الذي يقف في مكانه لسنوات دون أن ينقلب على نفسه و يطرح أسلوبا جديداً في التعاطي مع الفن”، وتابعت “بخصوص أمومتي سوف اعمل على التوفيق بين لبنان و مصر لأن أسرتي الصغيرة في بيروت، وسأتردد باستمرار للاطمئنان على طفلتي و زوجي”

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