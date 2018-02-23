مهرجان “بيروت الدولي لسينما المرأة” بنسخته الأولى بعنوان: “نساء من أجل التغيير”، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان وحضوره، في فندق “لانكاستر بلازا”. أوغاسابيان تحدث أوغاسابيان عن “أهمية الإعداد لمهرجان سينمائي مخصص للمرأة، لا سيما أن السينما فن راق له دور أساسي في التأثير على ثقافة الحياة”، وقال: “من المهم إظهار القيمة الحقيقية للمرأة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » أوغاسابيان في إطلاق مهرجان بيروت لسينما المرأة: مسيرة تعزيز حقوقها مستمرة ولن تنتهي بانتهاء الإنتخابات
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